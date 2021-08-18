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Huawei может начать продавать смартфоны сторонних производителей в офлайн-магазинах

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Huawei может начать продавать смартфоны других производителей в своих офлайн-магазинах. Согласно сообщению Weibo, в этом месяце будет выпущен смартфон под кодовым названием Monica, который поступит в продажу в различных розничных магазинах Huawei.

Ожидается, что Monica будет доступна в офлайн-магазинах Huawei с 20 августа. Тем не менее, все еще не ясно, будет ли это модель Huawei или телефон другого бренда. Кроме того, нет информации о спецификациях и цене этого смартфона.

Huawei может начать продавать смартфоны сторонних производителей в офлайн-магазинах

Huawei недавно выпустила серию P50, и пока нет никаких новостей о том, что компания выпустит какой-либо другой смартфон. Таким образом, можно предположить, что Huawei планирует сотрудничать с другими брендами, чтобы демонстрировать свои продукты в своем магазине и даже продавать их.

Huawei может начать продавать смартфоны сторонних производителей в офлайн-магазинах

Есть еще одна возможность, что этот смартфон Monica мог быть разработан в партнерстве с Huawei. Смартфон может использовать какой-то компонент от технологий Huawei или может работать под управлением Harmony OS. Если телефон действительно работает на HarmonyOS от Huawei, это имеет смысл в том, почему Huawei будет продавать смартфоны сторонних производителей в своих розничных магазинах.

Источник — Astera.

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