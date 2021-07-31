Huawei MatePad Pro 12.6 получит версию хранилища на 512 ГБ

В прошлом месяце Huawei представила свои флагманские планшеты серии MatePad следующего поколения. В эту серию входят MatePad Pro 10, MatePad Pro 11 и MatePad Pro 12.6. 12,6-дюймовая версия является самой верхней версией и доступна с одним вариантом ОЗУ 8 ГБ с 128 ГБ и 256 ГБ памяти соответственно.

Huawei выпустила новую версию хранилища с колоссальным объемом памяти 512 ГБ. Это вариант для тех, кому нужно больше места для хранения на своих MatePads. Новый вариант доступен как в версии для Wi-Fi, так и в версии 5G. Версия с Wi-Fi будет продаваться по цене 7699 юаней, а версия 5G будет стоить 8999 юаней. Эти два варианта будут поставляться в комплекте с Huawei M-Pencil второго поколения и эксклюзивной интеллектуальной магнитной клавиатурой. Он уже доступен в Китае на сайте Jingdong (JD.com).

Напоминаем, что MatePad Pro 12.6 оснащен 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и тонкими рамками 5,6 мм, которые обеспечивают соотношение площади экрана к корпусу 90%. Экран имеет контрастность 1000000: 1, цветовую гамму DCI-P3 и точность цветопередачи Delta E менее 0,5. Это также первый планшет в мире, получивший сертификат TÜV Rheinland Full Care Display 2.0.

Он работает на чипсете серии Kirin 9000, из которых версия Wi-Fi поставляется с Kirin 9000E, а версия 5G оснащена чипсетом Kirin 9000. Существует поддержка расширения хранилища через собственный слот для карт NM от Huawei.

Планшет также оснащен восемью динамиками, настроенными Harman Kardon, и звуковыми эффектами Histen 7.0. Он также оснащен четырьмя микрофонами, предназначенными для улавливания вашего голоса с расстояния нескольких метров, а также для подавления фонового шума во время видеозвонка или записи. Под капотом находится гигантская батарея емкостью 10050 мАч, которая обеспечит до 14 часов воспроизведения. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку 40 Вт, быструю беспроводную зарядку 27 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Источник — Astera.