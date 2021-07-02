Huawei MatePad 11 выйдет 6 июля с дисплеем Snapdragon 865 и 120 Гц

Новая утечка раскрыла дату выпуска грядущего планшета от Huawei. Речь идет о планшете MatePad 11, который, по-видимому, будет поставляться с Qualcomm Snapdragon 865 SoC и дисплеем с высокой частотой обновления.

Согласно Weibo, прототипы устройства уже появились в официальных розничных магазинах компании. Кроме того, аналитик также показал, что если китайский технический гигант не изменит дату запуска, новый планшет будет выпущен 6 июля 2021 года, но будет доступен для предварительных заказов, начиная с 4 июля.

Ранее сообщалось о предполагаемой утечке технических характеристик планшета. Ожидается, что под капотом планшета будет установлен процессор Snapdragon 865, который будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти, а также двумя вариантами хранения: 64, 128 и даже 256 ГБ. Хранилище, по-видимому, будет поддерживать расширение памяти с помощью карты microSD. Как следует из названия, MatePad 11 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем FullView, который поддерживает разрешение 2,5K и высокую частоту обновления 120 Гц.

Кроме того, аналитик также добавил, что планшет будет соответствовать стандартам Wi-Fi 6 и будет доступен в четырех цветовых вариантах в Китае, но только три цветовых варианта будут доступны за пределами страны происхождения бренда.

Источник — Astera.