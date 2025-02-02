Huawei Mate XT с тремя экранами готовится к глобальному запуску 

Huawei Mate XT, первый в мире тройной складной телефон, получил сертификат TDRA и теперь готовится к выходу на мировой рынок. Устройство появилось в базе данных Объединённых Арабских Эмиратов, что может означать, что компания вскоре представит его для глобальных потребителей.

Mate XT был официально представлен в сентябре 2024 года, и слухи о его мировом дебюте начали появляться вскоре после этого. Ожидается, что смартфон станет доступен в первом квартале 2025 года.

Тройной экран устройства получил номер модели GRL-LX9 и регистрационный номер ER41137/25, срок действия которого истекает 30 января. Характеристики Mate XT, скорее всего, будут аналогичны китайской модели.

Смартфон оснащён тремя дисплеями с частотой обновления 90 Гц и высокой яркостью. Он имеет один 6,4-дюймовый экран, двойной 7,9-дюймовый и тройной 10,2-дюймовый дисплеи. У него также тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком и 12-мегапиксельными сверхширокоугольным и перископическим объективами.

Mate XT работает на чипсете Kirin 9010 и имеет аккумулятор ёмкостью 5600 мАч с функцией быстрой зарядки, поддерживающей несколько вариантов зарядки, включая беспроводную.