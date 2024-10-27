Huawei Mate XT: первый смартфон с двумя сгибами не прошел ни одного теста на прочность

Складные смартфоны это новое направление на рынке, они дорогие, да и их прочность пока еще не достигла высот, несмотря на технологичность и наличие современных функций.

Смартфон Huawei Mate XT не стал исключением. Первый на рынке смартфон с двумя точками сгиба стал тем устройством, который можно повредить или сломать, не используя какие-либо инструменты.

Это доказал известный блогер JerryRigEverything, который показал, что Huawei Mate XT не выдержал ни одного испытания, включая тест на изгиб и защиту от пыли.

Huawei Mate XT Ultimate Design был анонсирован 10 сентября 2024 года и сразу же стал доступен для предварительного заказа в Китае. Его цена составляет 20 000 юаней, что примерно соответствует 273 тысячам рублей по курсу на 27 октября 2024 года.

Несмотря на инновационные функции, смартфон не смог продемонстрировать необходимую прочность в испытаниях, проведенных Заком Нельсоном, более известным как JerryRigEverything.