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Huawei Mate XS с гибким экраном признали неремонтопригодным

15.04.2020 00:53

В iFixit разобрали новую версию раскладного смартфона от Huawei. Специалисты отметили в аппарате модульную конструкцию, при этом по ремонтопригодности аппарат заработал всего 2 балла из 10 возможных.
Huawei Mate XS является улучшенной версией Mate X. В новой версии установлен процессор Kirin 990 и улучшена конструкция,

Многие компоненты в смартфоне являются модульными. Их без труда можно заменить, но перед этим нужно избавиться от большого количества клея.

Самой незащищенной деталью смартфона является дисплей, так как он сгибается наружу и никак не защищён от повреждений.

При этом его легко заменить в сервисном центре. Напомним, Huawei Mate XS в России предлагается за 200 тыс. рублей.

Другие смартфоны с гибкими экранами на нашем рынке стоят значительно дешевле. Ранее представитель Huawei заявил, что Mate XS для компании является убыточным.

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