Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тыс. рублей

Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тыс. рублей23.03.2020 20:29
Презентация смартфона состоялась в феврале, а в первой половине марта компания анонсировала его появление на рынке, в том числе и в России.
Сегодня стало известно, что Huawei Mate XS появится в России по цене 200 000 рублей. Заказы на него начнут принимать 27 марта, а продажи начнутся 31 марта.
Напомним, что Huawei Mate XS является улучшенным вариантом прошлогоднего складного смартфона, у которого появился процессор Kirin 990, поддержка работы в сетях пятого поколения, а также более прочная конструкция.
Учитывая названную стоимость Huawei Mate XS стал одним из самых дорогих смартфонов на российском рынке.
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