Huawei Mate X3 получил сертификацию 3C

В прошлом месяце устройство Huawei с номером модели PAL-AL000 было одобрено китайским органом TENAA. Считается, что это устройство 4G LTE дебютирует на китайском рынке под названием Huawei Mate X3. Это же устройство получило одобрение китайского центра сертификации 3C.

Как видно на скриншоте ниже, устройство Huawei с PAL-AL00 может поставляться с зарядным устройством, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 66 Вт. Неясно, будет ли зарядное устройство на 66 Вт включено в розничную упаковку устройства. Листинг еще раз подтверждает, что PAL-AL00 является устройством 4G LTE. Теперь, когда он получил сертификаты TENAA и 3C, похоже, что устройство станет официальным уже в этом месяце в Китае.

В листинге TENAA пока нет полных спецификаций Mate X3. Тем не менее, предварительный список показывает, что у него батарея емкостью 4500 мАч и он работает на HarmonyOS 2.0.1. Ходят слухи, что он будет работать на процессоре Kirin 9000 4G, на котором в прошлом году работал Mate X2. Предполагается, что устройство будет поставляться с OLED-панелями с высокой частотой обновления и улучшенным шарниром. К сожалению, нет информации о других характеристиках Mate X3.

Технические характеристики Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 оснащен 6,4 — дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1160 x 2700 пикселей. Он оснащен 8-дюймовым складным экраном с разрешением 2280 x 2480 пикселей. Kirin 9000 SoC питает устройство от 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и имеет 256 ГБ встроенной памяти.

У Mate X2 фронтальная камера на 16 Мп. Он имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 12-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный телеобъектив с перископом. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.