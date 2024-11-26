Huawei Mate 70 RS Ultimate Design получит восьмиугольный дизайн камеры

Huawei готовит к выходу смартфон Mate 70 RS Ultimate Design, и новая утечка информации предполагает, что устройство сохранит восьмиугольный дизайн, похожий на модель предыдущего поколения.

Пользователь Weibo @FixedFocus сообщил, что задняя панель нового смартфона будет восьмиугольной, а камера, вероятно, будет оснащена динамическими датчиками для улучшенной съемки.

Ранее также появилась информация о дизайне крышек камер для всех моделей Mate 70, включая Standard, Pro, Pro+ и RS Ultimate. В отличие от других моделей с круглыми крышками, у Mate 70 RS будет восьмиугольная крышка.

Согласно слухам, Mate 70 RS может получить 12-кратное увеличение, хотя на данный момент значительных изменений в дизайне не ожидается. Huawei ранее использовала восьмиугольный дизайн для своего тройного складного смартфона Mate XT.

Huawei пока не раскрыла подробностей о Mate 70 RS и не открыла предварительные заказы на устройство, но ожидается, что оно будет представлено на презентации серии Mate 70. Новинка обещает удивить пользователей функциями искусственного интеллекта, улучшенными датчиками камеры и новыми аппаратными компонентами.