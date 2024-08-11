Huawei Mate 70 получит ульразвуковой сканер отпечатков и 1,5К экран

Исполнительный директор Huawei Ю Чэндун (Ричард Ю) сообщил, что серия Mate 70 будет выпущена в четвертом квартале 2024 года.

На последней конференции разработчиков были раскрыты ключевые технические характеристики новых устройств.

Согласно информации от известного инсайдера в Weibo, все модели Mate 70 будут оснащены индивидуальными 1.5K панелями.

Некоторые из них получат экраны с равной глубиной, в то время как другие будут иметь более компактные плоские дисплеи.

Также ожидается, что Huawei внедрит ультразвуковое решение для сканера отпечатков пальцев, заменившее оптический сканер, использовавшийся в предыдущей модели.

Все устройства будут иметь более крупные аккумуляторы, которые не повлияют на габариты устройств.

Кроме того, в ноябре этого года планируется запуск нового планшета, который будет выпущен одновременно с Mate 70. Задержка в выходе серии, по словам источников, связана с разработкой HarmonyOS Next, которая значительно улучшит пользовательский опыт.

По предварительным данным, Mate 70 будет работать на чипсете Kirin 9100, использующем 7-нм технологию, что позволит достичь более высокой плотности транзисторов.