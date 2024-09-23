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Huawei Mate 70 получит дизайн в стиле Pura 70

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Китайский информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о дизайне еще не представленного флагманского смартфона, который, вероятно, относится к серии Huawei Mate 70.

По его словам, он видел инженерные образцы двух крупных устройств с изогнутым экраном, аналогичным тому, что использовался в серии Huawei Pura 70.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на боковой рамке, что отличается от распространенной практики подэкранных датчиков.

На задней панели будет эллиптический блок камеры с одним перископическим объективом, а тыльная крышка не содержит металлических элементов.

В отличие от серии Mate 60, где использовалась комбинация стекла и металла, новые модели, похоже, сделаны иначе. Также стало известно, что смартфоны будут оснащены новым процессором с улучшенной энергоэффективностью.

Представители Huawei ранее намекали на выход новых смартфонов серии Mate в четвертом квартале 2024 года вместе с новой операционной системой Harmony NEXT.

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