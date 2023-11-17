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Huawei Mate 60 Pro+ возглавил рейтинг камерофонов по версии DxOMark

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Новым лидером в рейтинге смартфонов с лучшими камерами, по мнению экспертов DxOMark, стал Huawei Mate 60 Pro+. Этот гаджет набрал 157 баллов и обошел конкурентов, заняв первое место в глобальном рейтинге.

DxOMark отмечает, что Huawei Mate 60 Pro+ имеет отличный баланс между сохранением деталей и шумоподавлением, точную целевую экспозицию, широкий динамический диапазон и приятную цветопередачу.

В условиях слабого освещения экспозиция остается приятной, а уровень детализации высоким.

В топ-5 смартфонов с лучшими камерами также вошли Huawei P60 Pro, Apple iPhone 15 Pro Max / Apple iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 Pro / Oppo Find X6 Pro и Honor Magic5 Pro. Они получили соответственно 156, 154, 153 и 152 балла.

Huawei Mate 60 Pro+ был представлен в Китае в сентябре 2023 года. Это флагманская модель из линейки Mate Pro. Он отличается увеличенным объемом памяти.

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