Huawei Mate 50 с двумя экранами и Snapdragon 888 Plus показали на рендерах

Флагманская линейка смартфонов от китайской компании выйдет только в 2022 году, но уже сейчас в сети опубликовали некоторые характеристики новинок.

Их также показали на рендерных изображениях. В частности, на рендерах продемонстрировали смартфон Huawei Mate 50 Pro, в котором показали два экрана, где дополнительный имеет размер два дюйма, тогда как основной будет изогнутым.

Сообщается, что последний получит разрешение 3К и частоту обновления 144 Гц. Также инсайдеры сообщают, что в основной камере смартфона предложат четыре модуля и оптику Zeiss.

Среди датчиков будут модули разрешение 64, 48, 16 и 12 Мп. Что касается других характеристик, то модели приписывают процессор Snapdragon 888 Plus, тогда как младшие модели построят на базе Qualcomm 888 без модема сетей пятого поколения.

Все смартфоны будут работать под управлением фирменной операционной системы компании HarmonyOS.