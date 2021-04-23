В сети опубликовали подробности о смартфоне Huawei Mate 50 Pro, который выйдет в продажу в октябре и получит ценник около 1 000 долларов.

Как сообщил источник, Huawei Mate 50 Pro получит батарею на 7000 мА•ч, Kirin 9000 и Harmony OS 2.0. В модели экран будет диагональю 6,8 дюйма и его выполнят по технологии OLED.

Разрешение дисплея составит 1176 x 2400 точек, а частота обновления – 120 Гц. Что касается камер, то на передней панели в вырезе будет 32-мегапиксельный датчик, а в основной камере главным датчиком будет 64 Мп модуль.

За автономную работу аппарата ответит АКБ на 7000 мАч, а такой емкости батарея появится впервые в устройствах китайской компании.

Сообщается, что аккумулятор будет поддерживать зарядку мощностью как минимум 65 Вт. Что касается объема памяти, то одна из конфигураций будет с 12 и 512 ГБ.