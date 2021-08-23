Huawei Mate 50 может иметь дисплей Arc со встроенной камерой

Недавно был обнаружен новый патент Huawei, который может быть для флагманского смартфона Mate 50 следующего поколения. Запатентованное устройство оснащено «дуговым экраном» с селфи-камерой под дисплеем.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант подал новый патент в USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам). Смартфон имеет изогнутый дисплей, который покрывает всю лицевую сторону устройства вместе с обеими его сторонами. Примечательно, что в прошлом году у Mate 40 Pro был дисплей с углом обзора 88 градусов и функцией бокового касания. Теперь кажется, что компания может работать над дальнейшей доработкой этой технологии отображения.

Согласно патенту, новый футуристический смартфон оснащен дисплеем Arc Display, который является его самой яркой особенностью. Кроме того, экран также изгибается и достигает задней стороны устройства, в то время как боковые стороны предлагают различные сенсорные функции, так как боковые кнопки отсутствуют. Эти функции включают качельки регулировки громкости и уведомления о сообщениях, которые появляются на боковом дисплее. Хотя некоторые из этих функций уже присутствуют в существующих смартфонах Huawei, компания уделяет еще больше внимания функциям бокового дисплея и, вероятно, также будет включать новые функции.

Интересно, что Technizo Concept также сделала рендер на основе этого патента, который демонстрирует устройство в 3D-модели. Основным аспектом устройства является то, что на передней панели нет фронтальной камеры, что означает, что бренд, вероятно, работает над предложением решения с камерой под дисплеем.

Источник — Astera.