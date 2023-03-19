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Huawei Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50E заметно подешевели в Китае

Автор На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

На китайском рынке смартфоны Huawei Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50E являются популярными, впрочем популярности им добавляет еще и сниженная цена.

В честь своего 11-летия площадка VMall объявила о скидках до 45 долларов на смартфоны Huawei Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50E.

Сниженные цены будут действовать временно.

Например, модели Mate 50 и Mate 50E предлагают по цене 695 и 550 долларов, что на 30 долларов дешевле. Модель Mate 50 Pro получила самую большую скидку – 45 долларов и доступна за 945 долларов.

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