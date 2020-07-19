Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях

Источники поделились новыми подробностями о грядущих смартфонах линейки Huawei Mate 40.

Так, например, стало известно, что устройства уже поступили в производство, а еще выяснилось, что глобальный вариант Huawei Mate 40 может выйти в двух модификациях, снащенных разными процессорами.

Если верить источнику, то смартфон может выйти на базе процессора Kirin 1020 и чипа от MediaTek.

Как выяснилось, в связи с санкциями Huawei не может заказывать производство Kirin у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Последняя официально подтвердила информацию, уточнив, что принятые ранее заказы не отменяются, поэтому компания получит 8 млн чипов Kirin 1020, но учитывая объёмы продаж смартфонов, этого ей не хватит.

В связи с этим китайскому производителю придется использовать другие процессоры, и выбор оказался не велик.

Оставшиеся необходимые процессоры Huawei закажет у MediaTek, так как сотрудничество с Qualcomm может быть не одобрено властями США.

Таким образом, получается, что Mate 40 получат версии с разными процессорами. Предположительно, Mate 40 с Kirin 1020 будут предлагать преимущественно на китайском рынке, тогда как глобальный вариант может выйти с MediaTek.