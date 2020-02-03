Huawei Mate 30 Pro появится в продаже в России 7 февраля

Huawei в России 7 февраля начнет продажи своего флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro.

Его ранее можно было приобрести только по предзаказу, а с этой недели он будет доступен для покупки в розничных магазинах.

Рекомендованная розничная цена Huawei Mate 30 Pro составляет 69 990 рублей, но это цена без учета специальных предложений и скидок.

Смартфон Mate 30 Pro в РФ появился еще в прошлом году, но тогда компания выделила ограниченную партию, которую раскупили за короткий промежуток времени.

Напомним, Huawei Mate 30 Pro по версии DxOMark является одним из лучших камерофонов, и он уступает только Huawei Mate 30 Pro 5G и Honor V30 Pro.

Стоит отметить, что Mate 30 Pro продается без сервисов Google, а вместо них компания предлагает альтернативные сервисы.