Huawei M-Pencil 2 совместим с серией Mate 40

Huawei анонсировала новый стилус вместе со своими новыми планшетами MatePad в прошлом месяце. Стилус, получивший название M-Pencil 2 или M-Pencil, был переработан, имеет меньшую задержку и повышенную точность. Хотя на странице продукта указано, что стилус совместим с MatePad Pro и MatePad под управлением HarmonyOS 2 и выше, в рекламном видео показано, что он также совместим с серией Mate 40.

Рекламным роликом на Weibo поделился пользователь источник. Минутная реклама подчеркивает особенности нового стилуса, одна из которых — соединение нескольких устройств плавным переключением. Эта функция позволяет пользователям подключать стилус к нескольким устройствам и переключаться с одного на другое без необходимости в каких-либо дополнительных процессах.

M-Pencil 2-го поколения имеет серебристое покрытие с покрытием против отпечатков пальцев. Он также имеет новый прозрачный наконечник и наконечник с платиновым покрытием. Huawei комплектует его двумя сменными наконечниками.

Стилус имеет 4096 уровней чувствительности к давлению и наклону. Вокруг того места, где лежит ваш палец, есть кнопка 360° — касание этой области позволит вам легко переключаться между кистью и ластиком.

Зарядка проста — все, что вам нужно сделать, это положить его на край MatePad, и он магнитно прикрепится и начнет заряжаться по беспроводной сети. Если вы покупаете стилус для телефона, вам придется приобрести зарядное устройство. Полная зарядка обеспечит 10 часов использования, а 30-секундная зарядка обеспечит 10 минут использования.

Источник — Astera.