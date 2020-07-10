В Сети показали изображение нового среднебюджетного смартфона Enjoy 20, который скоро должен дебютировать официально.

Как стало известно, Huawei лишила новый Enjoy 20 отверстий в экране, применив выдвижной модуль для фронтальной камеры.

Это решение может обрадовать поклонников, которые не пользуются селфи-камерой. При этом в целом дизайн у смартфона обычный.

Модели приписывают 6,6-дюймовый IPS-экран, боковой сканер отпечатков пальцев, процессор Kirin 820, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 300 мАч с поддержкой 22,5-ватной зарядки. Предполагаемая стоимость нового смартфона не превысит 290 долларов.