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Huawei лишила новый Enjoy 20 отверстий в экране

10.07.2020 17:02

В Сети показали изображение нового среднебюджетного смартфона Enjoy 20, который скоро должен дебютировать официально. Huawei лишила новый Enjoy 20 отверстий в экране
Как стало известно, Huawei лишила новый Enjoy 20 отверстий в экране, применив выдвижной модуль для фронтальной камеры.

Это решение может обрадовать поклонников, которые не пользуются селфи-камерой. При этом в целом дизайн у смартфона обычный.

Модели приписывают 6,6-дюймовый IPS-экран, боковой сканер отпечатков пальцев, процессор Kirin 820, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 300 мАч с поддержкой 22,5-ватной зарядки. Предполагаемая стоимость нового смартфона не превысит 290 долларов.

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