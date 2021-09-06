Huawei избежала запрета на использование чипов в США, купив чипы Snapdragon 4G вместо 5G

Qualcomm Inc (QCOM.O) в понедельник заявила, что поставит ключевой вычислительный чип для цифровой приборной панели в новом электромобиле Renault SA (RENA.PA) .

Компания Qualcomm со штаб-квартирой в Сан-Диего, штат Калифорния, крупнейший в мире поставщик основных полупроводников для мобильных телефонов, расширяет производство автомобилей с чипами, которые могут одновременно питать приборные панели и информационно-развлекательные системы. Ранее в этом году компания объявила о сделке с General Motors Co (GM.N) на использование чипов Qualcomm.

Qualcomm заявила в понедельник, что Renault Mégane E-TECH Electric будет использовать свои чипы для питания информационно-развлекательной системы автомобиля с помощью программного обеспечения от Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, давнего партнера Qualcomm на рынке телефонов Android.

Mégane E-TECH Electric, который, как ожидается, будет представлен на автомобильной выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене в этом месяце, поступит в продажу в следующем году.