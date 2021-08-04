Huawei Technologies совсем недавно инвестировала в другую компанию, специализирующуюся на производстве полупроводников. Компания приобрела долю в German Litho, которая недавно претерпела множество изменений в бизнесе, и недавно добавила инвестиционное подразделение Huawei, Hubble Technology Investment, в качестве одного из своих акционеров.

Для тех, кто не знает, German Litho (также известная как Qingdao Tianren MicroNano Ltd) является поставщиком оборудования и технологических решений для технологий микро- и наноструктурирования. Его бизнес-операции включают приложения для Nanoimprint Lithography (NIL), при этом компания, специализирующаяся на полупроводниках, предлагает решения NIL, оборудование, расходные материалы, консультации и другие производственные услуги. Примечательно, что это еще одна инвестиция китайского технологического гиганта в полупроводниковую промышленность.

Еще в июне 2021 года компания инвестировала в ключевые технологии производства чипов, чтобы «компенсировать» последствия санкций США. Компания Hubble Technology Investment вложила средства в сферу литографии. В прошлом году Huawei через свою дочернюю компанию также инвестировала в полупроводниковый стартап под названием Vertilite. Примечательно, что интерес компании к полупроводниковой промышленности растет после того, как бренд лишился поставок микросхем TSMC из-за санкций, введенных правительством США.

Источник — Astera.