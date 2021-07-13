Huawei Technologies, китайский технологический гигант и ведущий производитель телекоммуникационного оборудования, и американская Verizon Communications договорились урегулировать судебные иски о нарушении патентных прав.

Урегулирование двух исков, детали которых остаются конфиденциальными, происходит через несколько дней после открытия судебного процесса по одному из них. Huawei и Verizon подали совместные ходатайства об отклонении обоих исков и встречных исков Verizon поздно вечером в воскресенье в двух американских судах в Техасе.

В своем заявлении Verizon заявила, что «довольна соглашением, достигнутым с Huawei в отношении патентных исков». Хотя условия мирового соглашения не разглашаются, наша команда проделала отличную работу, доведя этот затянувшийся вопрос до конца». С другой стороны, Huawei заявила в своем заявлении, что «рада, что Verizon и Huawei достигли соглашения, которое положит конец патентным разбирательствам между компаниями».

Для тех, кто не знает, в феврале прошлого года Huawei подала в суд на Verizon, утверждая, что оператор сети без разрешения использовал десяток патентов Huawei в таких областях, как компьютерные сети, безопасность загрузки и видеосвязь. Он требовал неуказанной суммы компенсации и роялти.

За год до этого Huawei сообщила Verizon, что должна заплатить лицензионные сборы за использование более 230 патентов Huawei, и добивалась более 1 миллиарда долларов.

Huawei оказалась в центре торговой войны между США и Китаем, и компания уже более двух лет включена в список юридических лиц США. По сути, он запрещает компании вести дела с американскими фирмами или использовать их технологии.

Источник — Astera.