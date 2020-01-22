Huawei и Sony не спешат в смартфоны устанавливать 108 Мп камеры

На рынке уже присутствуют смартфоны со 108 Мп основными камерами.

Сейчас с таким модулем предлагают Mi Note 10, но скоро еще выйдет Mi 10 и Samsung Galaxy S20, в которых тоже будет установлен 108 Мп датчик.

При этом в Huawei и Sony уверены, что смартфонам датчики с разрешением 100 Мп не нужны, по крайней мере сейчас.

В компаниях уверены, что для качественного изображения нужно, чтобы размер пикселя составлял более 1 мкм, а это позволяет сделать матрицу для камеры с нормальной светочувствительностью.

У 108 Мп модулей размер пикселя составляет 0,8 мкм.

В Huawei, Honor и Sony пока будут использовать базовые матрицы.

К примеру, Huawei P40 Pro получит основной модуль камеры на 52 Мп. Ранее сообщалось, что в Galaxy S20 108 Мп датчик будет отличаться от того, что установлен в Xiaomi Mi Note 10.