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Huawei и китайская Hongqi выпустят спецверсию смартфона P40

07.03.2020 15:05

Компания Huawei совместно с китайским производителем автомобилей Hongqi выпустит новую специальную версию флагманского смартфона P40.
Новая версия получит название P40 Special Edition и будет выпущена ограниченным тиражом.

О выпуске специальной версии, стало известно благодаря странице китайского автопроизводителя, которая посвящена новом роскошному седану Hongqi H9.

Там указано, что 200 лучших подписчиков получат спецверсию P40 Special Edition. Какой дизайн получит корпус смартфона пока неизвестно, но вероятно на задней панели обязательно появится логотип Hongqi.

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