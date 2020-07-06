Huawei и Honor собираются скоро выпустить игровые ноутбуки

Сейчас спрос на игровые ноутбуки растет с каждым годом. В данном сегменте лидерами считаются мировые компании, которые на рынке переставлены не один десяток лет.

Китайская компания Huawei тоже намерена выпустить полноценный игровой ноутбук, способный конкурировать с моделями от Acer, Asus и Lenovo.

Источник пишет, что первый игровой ноутбук от производителя смартфонов выпустит Huawei и дочерняя компания Honor.

Игровые модели должны представит в текущем или следующем месяце. Ранее глава Honor Жао Минг заявлял, что компания заинтересована в создании игрового ноутбука, к тому же руководство компании уже несколько лет рассматривает возможность выпуска высокопроизводительного ноутбука способного запускать современные игры на максимальных настройках.