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Huawei и Honor собираются скоро выпустить игровые ноутбуки

06.07.2020 13:06

Сейчас спрос на игровые ноутбуки растет с каждым годом. В данном сегменте лидерами считаются мировые компании, которые на рынке переставлены не один десяток лет.
Китайская компания Huawei тоже намерена выпустить полноценный игровой ноутбук, способный конкурировать с моделями от Acer, Asus и Lenovo.

Источник пишет, что первый игровой ноутбук от производителя смартфонов выпустит Huawei и дочерняя компания Honor.

Игровые модели должны представит в текущем или следующем месяце. Ранее глава Honor Жао Минг заявлял, что компания заинтересована в создании игрового ноутбука, к тому же руководство компании уже несколько лет рассматривает возможность выпуска высокопроизводительного ноутбука способного запускать современные игры на максимальных настройках.

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