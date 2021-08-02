Huawei HiSilicon представила технологию передачи изображений HiAir

Ранее сегодня (2 августа 2021 года) HiSilicon, дочерняя компания Huawei по производству микросхем, объявила о своей новой собственной технологии передачи изображений с низкой задержкой в ​​Китае. Эта технология предназначена для расширения возможностей многоэкранных интеллектуальных терминалов и будет поддерживать низкое использование памяти и качество изображения 4K UHD на чипах HiSilicon.

По словам китайского технологического гиганта, одной из отличительных особенностей HiAir является его технология передачи со сверхнизкой задержкой, которая, по мнению компании, станет эталоном в отрасли в следующие три года. Кроме того, эта технология также будет интегрирована с Huawei Cast +, поддерживает автоматическое обнаружение устройств, среди других функций, таких как минималистичное соединение, чтобы обеспечить более приятное управление.

Он также будет поставляться с глубокой оптимизацией протокола для Cast +, DLNA, Miracast, Lelink и других. Примечательно, что новая технология передачи изображений также будет поддерживать небольшой объем памяти и высокую масштабируемость. Технология также предлагает поддержку качества изображения 4K UHD, что улучшит качество потокового мультимедиа, являясь лидером в отрасли стандарта качества изображения PQ. Он даже предлагает высокий коэффициент энергоэффективности, поскольку для подачи питания требуется только подключение к USB-порту телевизора, в то время как температура поверхности не превышает 40 градусов даже при долгих часах использования.

Источник — Astera.