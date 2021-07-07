Подразделение Huawei по разработке микросхем HiSilicon только что подписало соглашение с китайской фирмой об укреплении своей внутренней цепочки поставок. Местный партнер поделился этой новостью в объявлении ранее на этой неделе.

Согласно отчету, китайский производитель оборудования для производства микросхем Shenzhen JT Automation Equipment заявил, что подписал пятилетний меморандум о взаимопонимании с HiSilicon, крупнейшим разработчиком микросхем в Китае. Поставщик добавил, что «HiSilicon Huawei наращивает усилия по созданию отечественной цепочки поставок для упаковки микросхем и тестирования».

Это заявление, вероятно, связано с санкциями США, нарушившими цепочку поставок китайского технологического гиганта. Для тех, кто не знает, JT была основана еще в 2004 году и является производителем оборудования, которое поставляет фирмам в области бытовой электроники, автомобильной электроники, авиации и даже космической и оборонной отраслей. В настоящее время он поставляет Gree, крупнейшего китайского производителя бытовой техники, Haier, и Flex в качестве одного из своих основных клиентов.

Примечательно, что новая сделка — это попытка Huawei укрепить свою местную цепочку поставок и достичь самодостаточности, не полагаясь на иностранные технологии. Подразделение HiSilicon разрабатывает собственные чипы для смартфонов, Kirin , а другие его процессоры также используются в ноутбуках, серверах, транспортных средствах, телевизорах и т. д. Таким образом, сделка будет направлена ​​на то, чтобы компенсировать санкции США и снова позволить им лучше конкурировать на мировом рынке, особенно в области потребительской электроники.

Источник — Astera.