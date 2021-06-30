Недавно аккаунт WeChat, китайская платформа социальных сетей HiSilicon Recruitment, поделился новостью о том, что подразделение по производству микросхем Huawei начнет новую волну набора персонала, которая начнется в следующем году.

Согласно объявлению, подразделение по разработке микросхем китайского технологического гиганта будет набирать студентов, окончивших отечественные колледжи и университеты в Китае. Этот период приема на работу — с 1 января 2022 года до конца года, то есть 31 декабря. Наем будет направлен как на бакалавров, так и на магистров китайской национальности. Кроме того, этот набор персонала будет касаться различных частей его деятельности.

Сюда входят наборы микросхем, оборудование, исследования, программное обеспечение, тестирование и системы. HiSilicon также объявила, что рабочие места будут расположены в нескольких местах в Китае, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Дунгуань, Ухань, Сиань, Чэнду, Ханчжоу, Нанкин и Сучжоу. Ранее мы сообщали о том, что Huawei HiSilicon строит новый завод по производству микросхем в Ухане, чтобы компенсировать санкции США, с которыми столкнулась компания.

Кроме того, бренд также объявил, что сохранит персонал в своем подразделении микросхем HiSilicon и даже будет продвигать передовые полупроводниковые технологии. Другими словами, этот план найма может быть частью его планов на будущее по достижению самодостаточности, особенно в отношении цепочки поставок, а также для привлечения местных талантов. К сожалению, это вся информация, которая у нас есть на данный момент, поэтому следите за обновлениями, так как мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому поводу.

Источник — Astera.