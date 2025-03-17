Huawei HiCar внедряют в китайские автомобили BMW

С 2026 года автомобили BMW Neue Klasse, производимые в Китае, будут оснащены системой Huawei HiCar.

Ранее в этом году была анонсирована функция BMW Digital Key, позволяющая владельцам автомобилей со смартфонами Huawei дистанционно блокировать и разблокировать свои машины, а также заводить их.

Huawei HiCar доступен уже для многих автопроизводителей, и BMW тоже присоединяется к этому списку. Полноценная интеграция HiCar будет возможна с выходом новых моделей BMW следующего года.

Шон Грин, глава BMW Group в Китае, отметил, что почти четверть пользователей приложения MyBMW используют устройства Huawei. Это сотрудничество позволит улучшить автомобильные приложения и цифровые услуги для пользователей HarmonyOS, делая поездки более удобными.

Компания также работает над внедрением искусственного интеллекта и голосового взаимодействия, чтобы улучшить опыт использования смарт-автомобилей. Первым автомобилем на платформе Neue Klasse станет электрический внедорожник iX3, а в 2026 году ожидается выход электрического седана 3-й серии.