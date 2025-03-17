Главная » Новости

Huawei HiCar внедряют в китайские автомобили BMW

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

С 2026 года автомобили BMW Neue Klasse, производимые в Китае, будут оснащены системой Huawei HiCar.

Ранее в этом году была анонсирована функция BMW Digital Key, позволяющая владельцам автомобилей со смартфонами Huawei дистанционно блокировать и разблокировать свои машины, а также заводить их.

Huawei HiCar доступен уже для многих автопроизводителей, и BMW тоже присоединяется к этому списку. Полноценная интеграция HiCar будет возможна с выходом новых моделей BMW следующего года.

Шон Грин, глава BMW Group в Китае, отметил, что почти четверть пользователей приложения MyBMW используют устройства Huawei. Это сотрудничество позволит улучшить автомобильные приложения и цифровые услуги для пользователей HarmonyOS, делая поездки более удобными.

Компания также работает над внедрением искусственного интеллекта и голосового взаимодействия, чтобы улучшить опыт использования смарт-автомобилей. Первым автомобилем на платформе Neue Klasse станет электрический внедорожник iX3, а в 2026 году ожидается выход электрического седана 3-й серии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.