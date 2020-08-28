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Huawei готовится представить новую EMUI 11 на базе Android 11

28.08.2020 20:10

В настоящее время Huawei развертывает новую оболочку EMUI 10.1 на своих смартфонах и планшетах по всему миру. Но за кулисами компания работает над EMUI 11 уже несколько месяцев. Утверждается, что новая версия мобильного программного обеспечения компании будет выпущена в третьем квартале и может быть продемонстрирована на IFA 2020. В преддверии этого инсайдеры сообщили о некоторых ее функциях.

EMUI (Magic UI for Honor) — это «сердце» Android-устройств Huawei — смартфонов и планшетов. Вдохновленный iOS от Apple, китайский телекоммуникационный гигант создал собственную экосистему с такими функциями, как HUAWEI Share, HUAWEI Multi-Screen Collaboration и другими. Сообщается, что с выходом EMUI 11 компания заложит основу для распределенных технологий. Но она продолжит использовать Android в качестве основы (точнее, Android 11) с улучшенной HMS (Huawei Mobile Services), а не HarmonyOS, как ходят слухи.

Вчера Changan Digital King на Weibo раскрыл дополнительные возможности EMU 11. Говорят, что для повышения производительности она оснащен новым интеллектуальным разделенным экраном и «комплексными услугами перевода». Пока не ясно, что подразумевает под последней частью.

В любом случае, согласно предыдущему отчету, только HUAWEI Mate40 Pro будет поставляться с EMUI 11, тогда как обычный HUAWEI Mate40 дебютирует с EMUI 10.x (может быть EMUI 10.1). Тем не менее, компания обновит свои старые устройства в ближайшие месяцы, как и предыдущие версии программного обеспечения, но не ожидайте, что все устройства получат это.

Поскольку сообщается, что Google официально выпустит Android 11 8 сентября, Huawei также может открыть регистрацию для закрытого бета-тестирования примерно в то же время или позже.

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