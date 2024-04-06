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Huawei готовится к премьере гарнитуры Huawei Vision Pro и трижды складываемого телефона

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Huawei на ближайшем большом мероприятии намерена представить ряд важных гаджетов, среди них будет складной смартфон, серия смартфонов P70 и гарнитура дополненной реальности Huawei Vision Pro.

По данным авторитетного сетевого информатора SmartPikachu, эти устройства уже готовы к серийному производству, поэтому компания без лишних обещаний может продемонстрировать их своим поклонникам.

Раскладной смартфон получит Z-образный или S-образный дизайн складывания и экран размером около 10 дюймов.

Сообщается, что компания BOE будет поставлять панели для нового складного телефона Huawei, а компании Zhaoli и Fusda займутся производством петель.

Huawei уже начала закупки необходимых материалов для этого проекта.
Гарнитура Huawei Vision Pro будет шлемом дополненной реальности с флагманским процессором и мощной системой охлаждения.

Стоит отметить, что все данные про устройства от Huawei пока не нашли официального подтверждения, поэтому стоит дождаться официальной презентации, чтобы узнать, что именно подготовила китайская компания для своих поклонников.

 

Источник: gizmochina

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