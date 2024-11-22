Huawei готовит запуск нового звукового бренда

Huawei, после успешного запуска бренда XMAGE, планирует представить новый звуковой бренд. По информации от FixedFocus, компания готовится к этому запуску в ближайшее время.

Согласно утечкам, новый звуковой бренд будет независимым и связанным с технической сферой. Пользователи начали предлагать возможные названия для бренда, среди которых XMusic и XSound.

Некоторые также предложили название «Huawei Sound», что может стать удачным выбором, учитывая намёки компании на этот термин.

Первым примером нового направления может стать Huawei Sound Joy 2. Ранее компания использовала логотип Devialet на своих аудиоустройствах, но теперь на динамике появился уникальный логотип «курсивом H». Модель Sound X4 также применяет технологию Huawei Sound для улучшения звука.

Кроме того, новые TWS-наушники FreeBuds Pro 4, работающие на HarmonyOS NEXT, также имеют логотип Huawei Sound. Ожидается, что компания может объявить о запуске Huawei Sound уже 26 ноября.

Источник: huaweicentral