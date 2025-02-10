Huawei готовит выпуск Mate 70 Pro в исполнении Premium Edition

Huawei вскоре может представить новую версию своего флагманского смартфона Mate 70 Pro под названием «Premium Edition». Эта модель, по слухам, получит дополнительные функции и аксессуары по сравнению с обычной версией.

Китайская компания часто обновляет свои высококлассные модели, и новая утечка информации от пользователя Weibo @FixedFocus указывает на возможный дебют Premium Edition в конце текущего месяца.

Ожидается, что устройство будет «комплексным» и может включать новые аксессуары, такие как наушники FreeBuds 6i или другие устройства.

Mate 70 Pro имеет 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и максимальной яркостью 2500 нит. Смартфон оснащён четырьмя камерами, включая основную на 50 Мп, и поддерживает быструю зарядку.

Предыдущая Premium версия Mate 60 Pro также предлагала дополнительные наушники, что может повториться и в новом устройстве.