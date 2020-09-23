Huawei готовит старт собственной линейки мониторов

Huawei — транснациональная компания, у которой много предприятий, которые неплохо работают во всем мире. Бизнес смартфонов Huawei идет очень хорошо. Однако серия запретов из США с прошлого года сказывается на бизнесе смартфонов компании. С последним запретом на поставки чипов китайский производитель стал фактически беспомощен. Серия Huawei Mate 40 может стать его последним флагманским смартфоном, но Huawei не сдается полностью. Имея технически обоснованный бизнес по производству смартфонов, теперь компания переключает внимание на другие направления.

Согласно последним сообщениям, Huawei готовится к запуску дисплеев под собственным брендом. Компания выпустит изогнутые экраны для игрового рынка. Цель Huawei — конкурировать с развивающимися производителями, такими как Xiaomi. Кроме того, в отчете говорится, что Huawei передаст на аутсорсинг производство стандартных дисплеев (неизогнутых) компании BOEVT. Эта компания является дочерней компанией ODM (производитель оригинального дизайна) BOE Technology Group. Первая партия дисплеев для Huawei будет включать 2 ~ 3 монитора.

Кроме того, компания передаст TPV Technology субподряд на производство изогнутых мониторов для игрового рынка. Первоначальный заказ составляет около 1 миллиона единиц, а размер экрана включает нынешние основные 27-дюймовые и 34-дюймовые. Аналитики считают, что амбициозный выход Huawei на рынок дисплеев также согласуется с растущими рыночными предположениями о том, что Huawei также готовится выйти на рынок настольных ПК.

Согласно предыдущим сообщениям, первой настольной моделью Huawei будет модель Qingyun W510, в которой будет использоваться 7-нм процессор HiSilicon Kunpeng 920 3211K. На этом ПК будет система UOS. Он разработан группой, в которую входят China Electronics Group и Wuhan ShenZhiDuo Technology Co. Китайская операционная система является совместным усилием многих компаний отрасли.