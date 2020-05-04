Huawei готовит P30 Pro New Edition с сервисами Google

Huawei с 15 по 4 июня запустит акцию, в которой будет участвовать новый смартфон под названием Huawei P30 Pro New Edition.

Это обновленный аппарат Huawei P30, в котором будут сервисы Google. Сейчас известно, что в смартфоне установят процессор Kirin 980, дисплей диагональю 6,47-дюйма и четверную основную камеру с датчиками 40, 20, 8 Мп, а также сенсором ToF.

Фронтальная камера будет на 32 Мп. Изменится ли внешность смартфона пока неизвестно, также пока не сообщается, какой в устройстве объем памяти.

Стоит напомнить, что Huawei P30 является прошлогодней моделью, тогда как актуальной серией сейчас считается Huawei P40.