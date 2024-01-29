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Huawei готовит новый смартфон-раскладушку с гибким дисплеем

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Китайская компания Huawei продолжает развиваться и готовит новые продукты.

Одним из наиболее приоритетных продуктов является линейка P70, но и совершенно новые устройства также остаются в приоритете.

Одной из возможных новинок является флип-телефон, о котором недавно сообщил известный инсайдер в китайской сети Weibo. Возможно новинка будет представлена уже в феврале, и пока подробностей о проекте крайне мало.

Согласно информации инсайдера, проект носит кодовое название «LEM», а работать модель будет на базе процессора Kirin 5G.

Инсайдер предполагает, что дебют флип-телефона может пройти 24 февраля в Китае, а предварительные заказы могут начать принимать 10 февраля.

 

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