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Huawei готовит к запуску новый смартфон Enjoy 70X+

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Huawei планирует выпустить новую модель Enjoy 70X+ на рынке смартфонов начального уровня. Устройство будет доступно в двух однотонных цветах: красном и черном.

Пользователь Weibo @FixedFocus сообщил, что эта версия будет иметь базовые улучшения по сравнению со стандартной моделью Enjoy 70X, включая новый дизайн и цветовые варианты. Ожидается, что Enjoy 70X+ будет оснащен чипсетом Kirin 8000A.

Смартфон Enjoy 70X выделяется среди других моделей начального уровня благодаря поддержке 5G и спутниковым функциям. Он также предлагает полезные функции камеры для качественной съемки.

Ожидается, что новая модель привлечет внимание пользователей и станет популярной на рынке бюджетных смартфонов. В данный момент Huawei работает над улучшениями для Enjoy 70X+, но конкретные новые функции пока не раскрыты.

Enjoy 70X уже доступен в четырех цветах: синем, черном, белом и зеленом, и оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, чипсетом Kirin 8000A 5G, а также двойной камерой с 50-мегапиксельным главным объективом.

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