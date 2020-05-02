Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS

Huawei намерена выпустить компьютер под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Такой информацией поделился в социальной сети Weibo авторитетный информатор.

По данным источника, китайский производитель сейчас готовит компьютер на собственном процессоре Kunpeng с архитектурой ARM, а управляться система будет с помощью операционной системы HarmonyOS.

Эта ОС была представлена в прошлом году. Презентация операционной системы была проведена в рамках мероприятия HDC 2019.

Тогда же и было сказано, что HarmonyOS 2.0 выйдет на ПК, а также будет устанавливаться на смарт-часах, фитнес-браслетах и автомобильной электронике.

HarmonyOS изначально создавалась как универсальная платформа. Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.