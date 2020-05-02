Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS

Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS02.05.2020 21:07
Huawei намерена выпустить компьютер под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Такой информацией поделился в социальной сети Weibo авторитетный информатор.
По данным источника, китайский производитель сейчас готовит компьютер на собственном процессоре Kunpeng с архитектурой ARM, а управляться система будет с помощью операционной системы HarmonyOS.
Эта ОС была представлена в прошлом году. Презентация операционной системы была проведена в рамках мероприятия HDC 2019.
Тогда же и было сказано, что HarmonyOS 2.0 выйдет на ПК, а также будет устанавливаться на смарт-часах, фитнес-браслетах и автомобильной электронике.
HarmonyOS изначально создавалась как универсальная платформа. Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Просмотры:Метки: HarmonyOS, Huawei