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Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS

02.05.2020 21:07

Huawei намерена выпустить компьютер под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Такой информацией поделился в социальной сети Weibo авторитетный информатор.
По данным источника, китайский производитель сейчас готовит компьютер на собственном процессоре Kunpeng с архитектурой ARM, а управляться система будет с помощью операционной системы HarmonyOS.

Эта ОС была представлена в прошлом году. Презентация операционной системы была проведена в рамках мероприятия HDC 2019.

Тогда же и было сказано, что HarmonyOS 2.0 выйдет на ПК, а также будет устанавливаться на смарт-часах, фитнес-браслетах и автомобильной электронике.

HarmonyOS изначально создавалась как универсальная платформа. Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.

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