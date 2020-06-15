Huawei готовит четыре новых 5G-смартфона

Huawei, как и другие китайские производители, сейчас сосредоточена на выпуске смартфонов с поддержкой 5G.

В базе TENAA (центр сертификации телекоммуникационного оборудования КНР) были зарегистрированы четыре новых модели. Их обозначили как CDY-AN20, CDY-AN95, BMH-TN20 и JER-AN20.

По данным источника, китайский производитель зарегистрировал серию смартфонов Nova 8 и преемников Honor 30.

Так, аппараты Nova 7 обозначались JER-AN00 и CDY-AN00, а Honor 30S и Honor 30 ранее регистрировались под обозначением CDY-AN90 и BMH-TN10.

Модели CDY-AN20, CDY-AN95, BMH-TN20 и JER-AN20 поддерживают работу в сетях пятого поколения, а экраны у них будут минимум 6,5-дюйма.

В TENAA еще указали, что батарея в смартфонах будет установлена на 3900 мАч.