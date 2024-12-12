Huawei Enjoy 80 получит улучшенную камеру — инсайдеры

Huawei готовит к выпуску новый смартфон начального уровня под названием Enjoy 80, характеристики камеры которого уже появились в интернете. Устройство, вероятно, будет иметь аналогичные параметры, как и у предшественника, но с некоторыми улучшениями.

Согласно информации от FixedFocus, Enjoy 80 может быть оснащён двойной камерой на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный макромодуль, а на передней панели — 8-мегапиксельная селфи-камера. Эти характеристики совпадают с Enjoy 70, но ожидаются новые функции для улучшения съёмки.

Также сообщается, что Enjoy 80 будет иметь встроенную в дисплей систему разблокировки по отпечатку пальца, что повысит безопасность и точность. Другие характеристики, такие как дисплей и аккумулятор, пока не раскрыты, но ожидается, что информация появится в ближайшие дни.

Huawei планирует представить Enjoy 80 в этом месяце, вероятно, 24 декабря, вместе с новыми умными автомобилями и другими продуктами для дома.