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Huawei Enjoy 80 получит улучшенную камеру — инсайдеры

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Huawei готовит к выпуску новый смартфон начального уровня под названием Enjoy 80, характеристики камеры которого уже появились в интернете. Устройство, вероятно, будет иметь аналогичные параметры, как и у предшественника, но с некоторыми улучшениями.

Huawei Enjoy 80 получит улучшенную камеру - инсайдеры

Согласно информации от FixedFocus, Enjoy 80 может быть оснащён двойной камерой на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный макромодуль, а на передней панели — 8-мегапиксельная селфи-камера. Эти характеристики совпадают с Enjoy 70, но ожидаются новые функции для улучшения съёмки.

Также сообщается, что Enjoy 80 будет иметь встроенную в дисплей систему разблокировки по отпечатку пальца, что повысит безопасность и точность. Другие характеристики, такие как дисплей и аккумулятор, пока не раскрыты, но ожидается, что информация появится в ближайшие дни.

Huawei планирует представить Enjoy 80 в этом месяце, вероятно, 24 декабря, вместе с новыми умными автомобилями и другими продуктами для дома.

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