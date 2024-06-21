Huawei Enjoy 70X с изогнутым OLED-экраном появился в базе данных TENAA

Huawei Enjoy 70X, новый смартфон от Huawei, успешно прошел сертификацию в Китае. Это 4G-устройство с номером BRE-AL00a появилось в базе данных TENAA, а значит уже скоро состоится его официальная презентация и запуск на рынок.

Одной из ключевых особенностей Huawei Enjoy 70X является его изогнутый OLED-дисплей размером 6,78 дюйма. Дисплей обладает разрешением 2700 x 1224 пикселей и поддерживает 10-битную передачу цвета. Также смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и встроенный дисплей под дисплеем.

Внутри устройства находится восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц. Huawei Enjoy 70X доступен в двух частях памяти: 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснащен набором камер, включающим 50-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный дополнительный датчик на задней панели, а также 8-мегапиксельную камеру спереди.

Одним из преимуществ Huawei Enjoy 70X является его аккумулятор емкостью 6 000 мАч, поддерживающий аккумулятор мощностью 40 Вт. В комплект поставки также входит адаптер питания на 40 Вт.