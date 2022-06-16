Смартфон Huawei Enjoy 50 Pro получит дизайн в стиле Huawei Mate 40

Huawei готовит новый смартфон серии Enjoy. Недавно был представлен Enjoy 50 с аккумулятором на 6000 мАч, теперь готовится Enjoy 50 Pro.

Данные про Enjoy 50 Pro раскрыл сетевой информатор Digital Chat Station, который написал, что внешность аппарата будет схожа с Mate 40.

Это означает, что у Mate 40 позаимствуют дизайн основного блока камеры, только в нем будут установлены датчики с разрешением 50, 2 и 2 Мп.

Huawei Enjoy 50 Pro оснастят экраном диагональю 6,7 дюйма и будет установлена IPS матрица с разрешением Full HD.

Основу смартфона пока не раскрывают, но было сказано, что это чип с частотой 2,4 ГГц.

В смартфоне также будет реализована быстрая зарядка, а встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч можно будет заряжать блоком питания 40 Вт. Работать смартфон будет под управлением фирменной HarmonyOS.