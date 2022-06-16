Главная » Новости

Смартфон Huawei Enjoy 50 Pro получит дизайн в стиле Huawei Mate 40

На чтение 1 мин Опубликовано

Huawei готовит новый смартфон серии Enjoy. Недавно был представлен Enjoy 50 с аккумулятором на 6000 мАч, теперь готовится Enjoy 50 Pro.
Данные про Enjoy 50 Pro раскрыл сетевой информатор Digital Chat Station, который написал, что внешность аппарата будет схожа с Mate 40.

Это означает, что у Mate 40 позаимствуют дизайн основного блока камеры, только в нем будут установлены датчики с разрешением 50, 2 и 2 Мп.

Huawei Enjoy 50 Pro оснастят экраном диагональю 6,7 дюйма и будет установлена IPS матрица с разрешением Full HD.

Основу смартфона пока не раскрывают, но было сказано, что это чип с частотой 2,4 ГГц.

В смартфоне также будет реализована быстрая зарядка, а встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч можно будет заряжать блоком питания 40 Вт. Работать смартфон будет под управлением фирменной HarmonyOS.

Huawei Huawei Enjoy 50 Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.