Huawei должен выпустит Huawei Mate 50 в октябре

У китайского технологического центра Huawei была смешанная удача с тех пор, как США несколько лет назад занесли в черный список компанию, не имеющую доступа к важным поставкам в США. Еще в июле было множество релизов продуктов, которые указали на лучшую сторону света в темном небе. Предложение в июле включало флагманскую серию P50. Тем не менее были предположения, что из-за запрета в США, а также проблем с цепочкой поставок Huawei, возможно, не сможет выпустить еще один флагманский продукт в 2021 году, хотя Mate 50 уже обсуждался для представления в четвертом квартале года.

Есть признаки того, что Huawei, возможно, преодолела все ограничения, и действительно, серия Mate 50 выйдет в октябре 2021 года, как и запланировано. Этот намек исходит от отраслевого эксперта и аналитика из Display Supply Chain Consultants (DSCC), который настаивает на том, что Huawei выпустит флагманские продукты в октябре, как и планировалось.

В соответствии с графиком мероприятий Huawei, глобальный запуск официально запланирован на 21 октября в Вене, Австрия, и серия Mate 50 может стать частью линейки продуктов для Венского мероприятия. Однако Huawei еще не представила официального подтверждения того, что глобальное мероприятие 21 октября также будет включать в себя запуск Mate 50. Глобальным событием также может стать глобальный запуск серии P50 за пределами Китая.

Многие подробности о серии Huawei Mate 50 все еще остаются в секрете, за исключением нескольких деталей, которые можно было бы извлечь из тизера. Более подробная информация об устройстве и основных характеристиках станет доступной по мере приближения, по слухам, к анонсу 21 октября. Поскольку официального подтверждения от Huawei не поступало, предположение также может быть ложным. Ближайшие недели определят направление.