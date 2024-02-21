Huawei через несколько часов представит смартфон Huawei Enjoy 70z

В четверг (22 февраля) в Китае компания Huawei планирует запустить новый смартфон серии Enjoy.

Продукт будет доступен для предварительного заказа с 10:00 утра по местному времени через официальный интернет-магазин компании VMall.

Устройство официально называется Huawei Enjoy 70z, компания сразу раскрыла дизайн и некоторые характеристики смартфона.

Предстоящий Huawei Enjoy 70z будет оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч, аппарат будет иметь 256 ГБ встроенной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться HarmonyOS 4.

Упомянутые характеристики соответствуют базовой модели Enjoy 70. Однако дизайн двух устройств будет отличаться.

Предстоящий Huawei Enjoy 70z получит старую конфигурацию камеры.