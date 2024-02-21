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Huawei через несколько часов представит смартфон Huawei Enjoy 70z

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В четверг (22 февраля) в Китае компания Huawei планирует запустить новый смартфон серии Enjoy.

Продукт будет доступен для предварительного заказа с 10:00 утра по местному времени через официальный интернет-магазин компании VMall.

Устройство официально называется Huawei Enjoy 70z, компания сразу раскрыла дизайн и некоторые характеристики смартфона.

Предстоящий Huawei Enjoy 70z будет оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч, аппарат будет иметь 256 ГБ встроенной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться HarmonyOS 4.

Упомянутые характеристики соответствуют базовой модели Enjoy 70. Однако дизайн двух устройств будет отличаться.
Предстоящий Huawei Enjoy 70z получит старую конфигурацию камеры.

Huawei через несколько часов представит смартфон Huawei Enjoy 70z

Huawei Huawei Enjoy 70z
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