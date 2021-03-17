Huawei будет взимать плату с изготовителей смартфонов за использование ее патентов 5G

Китайский бренд Huawei намерен взимать с производителей смартфонов лицензионные отчисления за использование чипов со стандартом сетевого подключения 5G.

Плата за модем составит 2.5 доллара с каждого устройства.

Причина введения подобных отчислений связана с убытками, которые нанесли компании американские санкции.

Чтобы исправить это, Huawei воспользуется патентным правом на взыскание лицензионных уплат.

Китайский производитель смартфонов имеет на это право, так как входит в состав комиссии по стандартизации сотовых сетей и приложил усилия для появления модемов 5G.

Стоит отметить, что Huawei назначила не такую уж и большую цену за один 5G смартфон.

Nokia в свое время вводила большие лицензионные отчисления, тем самым добиваясь тех же целей, что и ныне Huawei.