Huawei будет взимать плату с изготовителей смартфонов за использование ее патентов 5G

Huawei будет взимать плату с изготовителей смартфонов за использование ее патентов 5G17.03.2021 23:07
Китайский бренд Huawei намерен взимать с производителей смартфонов лицензионные отчисления за использование чипов со стандартом сетевого подключения 5G.
Плата за модем составит 2.5 доллара с каждого устройства.
Причина введения подобных отчислений связана с убытками, которые нанесли компании американские санкции.
Чтобы исправить это, Huawei воспользуется патентным правом на взыскание лицензионных уплат.
Китайский производитель смартфонов имеет на это право, так как входит в состав комиссии по стандартизации сотовых сетей и приложил усилия для появления модемов 5G.
Стоит отметить, что Huawei назначила не такую уж и большую цену за один 5G смартфон.
Nokia в свое время вводила большие лицензионные отчисления, тем самым добиваясь тех же целей, что и ныне Huawei.
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