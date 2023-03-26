Huawei будет продолжать продавать смартфоны по всему миру, несмотря на санкции США

Huawei несмотря на все ограничения, введенные американским правительством не собирается покидать глобальный рынок. Китайский производитель смартфонов и дальше будет присутствовать на мировом рынке, пишет издание Huawei Central.

Авторитетному изданию у операционного директора Huawei Consumer Business Group Хэ Ган удалось узнать про дальнейшие планы компании на глобальном рынке.

По словам представителя Huawei сейчас смартфоны бренда не поддерживают работу в сетях 5G и Google Mobile Services, за счет чего в прошивке нет магазина приложений Play Store.

При этом у пользователей есть большой интерес к новым функциям смартфонов Huawei.

Сейчас флагманские смартфоны бренда имеют очень продвинутые камеры, а новейшие Huawei P60 и P60 Pro получили еще поддержку спутниковой связи, но связываться они могут только со спутниками Beidou.