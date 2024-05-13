Huawei анонсировала выход своих смарт-часов Watch GT 4 в розовом и синем цветах

Huawei готовится провести новое мероприятие на внутреннем рынке в Китае, где будет представлен ряд новых продуктов. В том числе планируется презентация Huawei Watch GT 4 в новых цветах.

Летнее мероприятие Huawei пройдет с 15 по 20 мая, на нем будет проходить полноценная презентация новых продуктов. Новые цвета Huawei Watch GT 4 будут представлены в ближайшее время. Huawei уже анонсировала выход своих смарт-часов Watch GT 4 в розовом и синем цветах, где первый выйдет с размером 41 мм, а второй — 46 мм.

На данный момент Huawei Watch GT 4 доступны в зеленой, коричневой, серой и черной версиях. Они имеют 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 и разрешением 352 PPI.

Экран поддерживает функцию «Всегда включен» и имеет водонепроницаемость 5ATM. Часы поддерживают Bluetooth 5.2. При полной зарядке 41-миллиметровая модель обеспечивает 7 дней автономной работы, а 46-миллиметровая модель — до 14 дней.

Устройство поддерживает двухдиапазонный GNSS для точного отслеживания местоположения и более 100 спортивных режимов. Также часы позволяют отслеживать сон, физическую активность, сновидения и женский менструальный цикл.