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Huawei анонсировала серию Mate 70 с новыми функциями

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Компания Huawei представила тизер, в котором показаны все четыре модели грядущей линейки Mate 70. В видео председатель совета директоров Ричард Ю демонстрирует Mate 70 Pro+ и подчеркивает новые функции искусственного интеллекта, упрощающие обмен медиафайлами.

Huawei анонсировала серию Mate 70 с новыми функциями

Судя по тизеру, модели Mate 70 отличаются по размеру экрана. Стандартный Mate 70 имеет меньший дисплей по сравнению с другими топовыми моделями. Все четыре устройства, вероятно, будут иметь дизайн с тремя фронтальными отверстиями, что ранее использовалось только для Mate 60 Pro и RS Ultimate Design.

Huawei анонсировала серию Mate 70 с новыми функциями

Стандартная модель Mate 70, похоже, оснащена плоским экраном, тогда как Pro, Pro+ и RS Ultimate Design имеют изогнутые дисплеи. Huawei также анонсировала складной Mate X6, показывая его интерактивные функции с искусственным интеллектом.

Несмотря на то, что детали дизайна новых моделей остаются в секрете, официальное представление Mate 70 не за горами. Серия доступна для предварительного заказа на платформе VMall и в офлайн-магазинах, привлекая внимание покупателей. В числе ключевых особенностей Mate 70 Pro+ — спектральная камера для точной цветопередачи и высокого качества фотографий.

Huawei анонсировала серию Mate 70 с новыми функциями

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