Китайская компания 29 июля провела презентацию новых продуктов, в том числе оказалась и новая модификация планшета MatePad Pro, работающего под управлением собственной операционной системы HarmonyOS.

Так, Huawei анонсировала самую дорогую версию планшета MatePad Pro с HarmonyOS, которая отличается объемом памяти.

Новинка выйдет на рынок с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, тогда как ранее максимальный объем встроенной памяти был 256 ГБ.

Стоит отметить, что планшет имеет 12,6-дюймовый дисплей, умную клавиатуру, новое поколение стилуса M-Pencil, процессор Kirin 9000E, а также батарею на 10 050 мАч.

Стоимость самой дорогой конфигурации планшета составит 1 192 доллара.